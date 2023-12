Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim Ein 44-jähriger Mann ist am Morgen des 1. Weihnachtsfeiertags in einem Wohngebäude in Dornstetten-Aach infolge eines mutmaßlichen Messerstichs verstorben.

Dornstetten (ots) - Polizeibeamte haben einen 42-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.



Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge soll es in dem Wohnhaus gegen 5 Uhr zu Streit und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 42-Jährigen und dem später Verstorbenen gekommen sein. Der 42-Jährige steht im dringenden Verdacht, hierbei mit einem scharfklingigen Gegenstand auf den 44-Jährigen eingestochen zu haben. Der 44-Jährige verstarb noch vor Ort, umgehend eingeleitete Reanimationsversuche durch die hinzugeeilten Polizeibeamten sowie den Rettungsdienst blieben ohne Erfolg. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch innerhalb des Hauses fest.



Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die vorläufige Festnahme an und wird den Erlass eines Haftbefehls gegen den 42-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsangehörigkeit beim zuständigen Amtsgericht beantragen.



Der konkrete Ablauf der Geschehnisse ist Gegenstand der Ermittlungen.



Zeugen, die etwas von den Geschehnissen mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim



Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil