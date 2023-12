Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Dornstetten (ots) - Der 42-jährige Mann, der am 1. Weihnachtstag einen 44-Jährigen tödlich verletzt haben soll, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge trat der Tod des 44-Jährigen durch einen Messerstich ein. Zwischen den Beteiligten soll eine Vorbeziehung bestanden haben, die aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen ist. Es soll sich bei ihnen um langjährige Bekannte gehandelt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen waren alle Beteiligte zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der Tatverdächtige inzwischen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Todschlags erließ und in Vollzug setzte. Der 42-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Zeugen, die etwas von den Geschehnissen mitbekommen haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim



Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil