Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe auf einen Linienbus am Dienstagnachmittag in Empfingen haben Polizeibeamte einen 67-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Empfingen (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Omnibus in Empfingen unterwegs, als er an Autos vorbeifahren wollte, die nach einem Verkehrsunfall ohne Verletzte seinen Fahrweg blockierten. Dabei überfuhr der Bus anscheinend die Grünfläche des 67-jährigen Anwohners und blieb darin stecken. Der 67-Jährige soll sich hierüber geärgert haben und im weiteren Verlauf mit einer Schusswaffe mindestens einmal auf den Linienbus geschossen haben. Es besteht der Verdacht, dass mindestens ein Projektil im Bus einschlug.



Während des Vorfalls befanden sich der Fahrer sowie mehrere Fahrgäste im Bus oder außerhalb des Busses. Verletzt wurde niemand.



Den hinzugeeilten Polizeikräften gelang es, den Tatverdächtigen noch vor Ort widerstandslos festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ordnete die vorläufige Festnahme an und wird im Laufe des Mittwochs über die Beantragung der Untersuchungshaft gegen den 67-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit entscheiden.



Der konkrete Ablauf der Geschehnisse ist Gegenstand der Ermittlungen.



Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Isabel Gurski-Zepf, Staatsanwaltschaft Rottweil



Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim