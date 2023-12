Bezug zur Pressemitteilung vom 12.12.2023, 20:10 Uhr

Empfingen (ots) - Gegen den Tatverdächtigen ist Untersuchungshaft angeordnet worden.



Es besteht der dringende Tatverdacht, dass der 67-Jährige gegen 16:30 Uhr von der Terrasse seines Wohnhauses aus mit einer Pistole auf einen der Fahrgäste schoss. Der Fahrgast soll zuvor außerhalb des Linienbusses kniend nach dessen festgefahrenen Rädern geschaut haben und gerade wieder aufgestanden gewesen sein. Weiterhin liegt der dringende Verdacht vor, dass der Schuss den Kopf des Fahrgastes um wenige Zentimeter verfehlte. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass insgesamt ein einzelner Schuss fiel.



Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ und in Vollzug setzte. Der 67-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil



Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim