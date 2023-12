Nach einem Hinweis ist am Dienstagmorgen, gegen 09.20 Uhr, ein 55-jähriger VW-Fahrer in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geraten, da dieser offensichtlich alkoholisiert in der Martin-Luther-Straße unterwegs war.

Freudenstadt (ots) - Ein bei der anschließenden Kontrolle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 55-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.



Christian Schulze, Pressestelle