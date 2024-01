Am Dienstagabend kam es in Freudenstadt zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person.

Freudenstadt (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Raiffeisenstraße. Mehrere Hausbewohner begaben sich aufgrund der Rauchentwicklung auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss und wurden unter dem Einsatz einer Drehleiter aus dem Gefahrenbereich verbracht. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren.



Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Brand im Keller des Gebäudes ausgebrochen sein und hat vermutlich eine technische Ursache.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 500 000 Euro. Die Wohnungen des Gebäudes sind aktuell nicht nutzbar.



Die Feuerwehr Freudenstadt war insgesamt mit 9 Fahrzeuge und circa 50 Einsatzkräften am Brandort. Des Weiteren traft der THW Sicherungsmaßnahmen an geöffneten Gebäudetüren.



Die Ermittlungen zur Brandursache durch das Polizeirevier Freudenstadt dauern an.



Benjamin Koch, Pressestelle