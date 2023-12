Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Freudenstadt (ots) - Eine 18-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, die Robert-Bosch-Straße vom Hauptbahnhof kommend. Am Übergang zur

Max-Eyth-Straße beabsichtige sie geradeaus weiterzufahren. Im weiteren Verlauf kam es, aus derzeit nicht näher bekannten Gründen, zu einer Kollision mit einem die Straße querenden Fußgänger. Der Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt.



Der 54-jährige Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.



Christian Schulze, Pressestelle