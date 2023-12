Vier leichtverletzte Personen und eine Schwerverletzte - das ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 294 zwischen Freudenstadt und Loßburg.

Freudenstadt (ots) - Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 42-Jähriger, gegen 13:45 Uhr, mit seinem Mercedes von der Stuttgarter Straße kommend den Zubringer zur B 294 in Richtung Loßburg. Als er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er offenbar einen bevorrechtigten, 50-jährigen Fiat-Fahrer und es kam zur Kollision.

Hierbei trugen die drei Kinder, die sich als Mitfahrer im Mercedes befanden, und der Fiat-Fahrer leichte Verletzungen davon. Die 46-jährige Mitfahrerin im Fiat wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fiat wird auf rund 13.000 Euro geschätzt, der Schaden am Mercedes beläuft sich auf geschätzte 7.000 Euro.



