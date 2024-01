Am Neujahrstag hat das Polizeirevier Freudenstadt im Innenstadtbereich mobile Verkehrskontrollen mit Blick auf die Verkehrssicherheit durchgeführt.

Freudenstadt (ots) - Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden sowohl die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuglenker als auch die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überprüft. Neben mehreren Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht und Versäumnissen der Hauptuntersuchung bemerkten die Beamten, gegen 15.30 Uhr, in einem Fahrzeug Cannabisgeruch. Noch während Kontrolle in der Carl-Benz-Straße entledigte sich der 65-jährige VW-Fahrer eines Cannabisstücks, indem er es in eine Hecke warf. Es konnte aber aufgefunden und sichergestellt werden. Sowohl an seiner Fahrweise als auch beim Aussteigen erkannten die Beamten offensichtliche Ausfallerscheinungen, so dass dem Fahrer vorerst die Weiterfahrt untersagt wurde. Der 65-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.



Sabine Maag, Pressestelle