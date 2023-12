Unbekannte sind im Laufe des Samstags in ein Haus in Nordstetten eingedrungen und haben Bargeld und etwas Schmuck entwendet.

Horb am Neckar (ots) - In der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 20:30 Uhr warfen die Einbrecher offenbar mit einem Stein die Terrassentür des in der Josef-Hezel-Straße gelegenen Hauses ein. Auf diese Weise konnten sie die Tür letztlich öffnen und ins Innere gelangen. Mehrere Zimmer und das darin befindliche Inventar wurden durchwühlt. Der Gesamtschaden wird im niedrigen vierstelligen Bereich liegen und ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



