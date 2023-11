Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist ein siebenjähriges Mädchen am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, in Horb-Nordstetten.

Horb am Neckar (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge überquerte die Siebenjährige auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn der Hauptstraße. Dabei wurde das Kind auf dem Fußgängerüberweg von einem Toyota erfasst, bei dem ein 23-Jähriger am Steuer saß. Das Mädchen erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.



Der Unfall könnte von zwei weiteren, noch unbekannten Kindern im Grundschulalter beobachtet worden sein. Die Eltern dieser Kinder sowie etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-550 oder beim Polizeirevier Horb unter 07451 960 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle