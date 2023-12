Die seit dem 11. November 2023 in Loßburg vermisste 14-jährige Cora M.

Loßburg (ots) - konnte an Heiligabend durch Polizeibeamte in Schonach im Schwarzwald wohlbehalten angetroffen werden. Die Jugendliche wurde im weiteren Verlauf in die Obhut ihrer Mutter übergeben.



Hinweis:



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Medienvertreter, die das Lichtbild von Cora M. zur Berichterstattung verwendet haben, werden gebeten, dieses aus dem Bestand zu nehmen.



Frank Weber, Pressestelle