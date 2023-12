Durch Unbekannte geöffnet worden sind in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh mehrere Fahrzeuge in Loßburg.

Loßburg (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand wurden im Zeitraum von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 08:15 Uhr aus vier Fahrzeugen Gegenstände durch einen oder mehrere unbekannte Täter entwendet. Die Autos waren zum Teil unverschlossen. Bei einem Fahrzeug, geparkt in der Ertlenstraße wurde die Beifahrerseite eingeschlagen und die im Fahrzeug befindliche Handtasche gestohlen. Eine exakte Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier in Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.



Hinweise ihrer Polizei:



- Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden.

- Der Pkw und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein.

- Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das

Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten

Straßen abgestellt werden.

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto

liegen.

- Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten

beim Verlassen des Wagens entfernt werden.

- Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.

- Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem

Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipp finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/



Simone Unger, Pressestelle