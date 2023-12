Unter Alkohol- und mutmaßlicher Drogeneinwirkung hat am Donnerstagabend eine 41-Jährige auf der Kreisstraße 4756 einen Verkehrsunfall verursacht.

Loßburg (ots) - Gegen 17:50 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Nissan, die Kreisstraße in Richtung Wittendorf, als sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet und den Außenspiegel eines entgegenkommenden BMW touchierte.

Hierdurch verlor die 41-Jährige die Kontrolle ihres Fahrzeugs und kollidierte mit einem hinter dem BMW fahrenden Mazda. In Folge kam der Nissan der Frau von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort stehenden Baum.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 41-Jährige alkoholisiert war und zudem unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel stand.

Ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Diese soll im kommenden Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung als Beweis dienen.



