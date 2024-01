Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Silvesterabend gegen 21:55 Uhr zu einem Brand in der Kirchstraße in Pfalzgrafenweiler gerufen, dort war ein unbewohntes Gebäude in Brand geraten.

Pfalzgrafenweiler (ots) - Mehrere Stunden lang waren die Kräfte der Feuerwehren aus Pfalzgrafenweiler, Waldachtal und Dornstetten mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte Personen sind nach derzeitigem Kenntnisstand durch den Brand nicht zu beklagen. Der durch den Brand entstandene Gebäudeschaden wird bislang auf ungefähr 120.000 Euro geschätzt. Die Ursache für das Brandereignis ist bislang nicht geklärt und ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Horb.



Alexander Schwarz,



Führungs- und Lagezentrum