Zwei schwerverletzte Autofahrer und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend bei Pfalzgrafenweiler ereignet hat.

Pfalzgrafenweiler (ots) - Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war ein 33-jähriger VW-Fahrer gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 404 von Dornstetten in Fahrtrichtung Pfalzgrafenweiler unterwegs, als er offensichtlich versuchte, einen Lastwagen zu überholen. In der Folge kollidierte der 33-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden Audi, bei dem ein 46-Jähriger am Steuer saß. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer den bisherigen Informationen zufolge schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.



Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Pfalzgrafenweiler im Einsatz.



Frank Weber, Pressestelle