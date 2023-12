Ein Lenkrad mit Airbag haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Mercedes in der Pforzheimer Südweststadt gestohlen.

Pforzheim (ots) - Die Täter schlugen im Zeitraum zwischen 18 und 8 Uhr eine Scheibe an dem in der Prinz-Wilhelm-Straße abgestellten Auto ein und machten sich danach am Lenkrad zu schaffen. In der Folge entwendeten sie jenes mitsamt dem darin integrierten Prallkissen. Der Diebstahlschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.



Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle