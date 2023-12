Auf mehrere hochwertige Autos der Marke BMW haben es Autoknacker in den letzten Tagen in Pforzheim abgesehen gehabt.

Pforzheim (ots) - In der Tilsiter Straße schlugen die Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen gleich bei vier dieser Fahrzeuge eine Scheibe ein. Danach entwendeten die Unbekannten jeweils das Lenkrad sowie in einem Fall ein fest verbautes Multimediasystem.



Auch in der Werner-Siemens-Straße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein BMW zum Ziel von Autoknackern. Wie bereits zuvor schlugen die Täter eine Scheibe ein und stahlen danach das Lenkrad sowie den Tachometer.



Der Diebstahlschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen.



Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle