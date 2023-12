Bislang unbekannte Täterschaft hat sich am Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Huchenfeld verschafft.

Pforzheim (ots) - Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr verschaffte sich der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das in der Allmendstraße liegende Haus.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und nahmen Schmuck sowie ein elektronisches Gerät an sich.

Wer verdächtigte Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter den Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.



Simone Unger, Pressestelle