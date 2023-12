Nach einem Einbruch in eine Tankstelle am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim haben Polizeibeamte einen 41-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Pforzheim (ots) - Der Tatverdächtige soll gegen 4 Uhr eine Türe zur Tankstelle in der Eutinger Straße eingetreten und dann ein Zigarettenregal teilweise leergeräumt haben. Den hinzugeeilten Polizisten gelang es während einer sofort eingeleiteten Fahndung, den 41-jährigen Kroaten im Enzauenpark vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen dauern an.



Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.



Frank Weber, Pressestelle