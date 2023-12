Ein 8-jähriger Junge und eine 19-jährige Frau waren am Samstagabend gegen 20:15 Uhr auf der Hans-Sachs-Straße zu Fuß in Richtung Habermehlstraße unterwegs.

Pforzheim (ots) - An der Einmündung zur Habermehlstraße überquerten die Beiden an der dortigen Fußgängerampel bei Grünlicht die Hans-Sachs-Straße in stadteinwärtiger Richtung.

In diesem Moment näherte sich auf der Hans-Sachs-Straße, aus gleicher Richtung wie die Fußgänger zuvor kommend, ein schwarz-grauer Kleinwagen, ähnlich einem Smart.

Das Fahrzeug überquerte vermutlich bei Rotlicht die Fußgängerfurt und kollidierte hierbei mit dem 8-Jährigen, der durch den Aufprall zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Auch die 19-Jährige wurde leicht gestreift, blieb jedoch unverletzt.

Der Fahrer des Kleinwagens setzte trotz des Zusammenstoßes seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern - er bog nach links in die Habermehlstraße ein und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd suchen nun Zeugen, die unter (07231) 1863311 Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können.



Jürgen Fabian



Führungs- u. Lagezentrum