Ein 35 Jahre alter Pkw-Fahrer war am Sonntagnachmittag in Dillweißenstein mit zwei Fahrzeugen und einer Hauswand kollidiert.

Pforzheim (ots) - Hierbei hat er einen Gesamtschaden von über 36.000 Euro hinterlassen.



Mit derzeitigem Stand der Ermittlungen parkte der 35-Jährige, gegen 16:30 Uhr, von einem Straßenparkplatz aus und wendete im Anschluss auf der Fahrbahn. Bei diesem Vorgang kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden VW, fuhr aber weiter in Richtung Unterreichenbach. Nach der Kreuzung Hirsauer Straße / Ludwigsplatz kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und streifte eine Hauswand. Im Anschluss kam der Fahrer in den Gegenverkehr und es kam zu einem weiteren Unfall mit einem BMW. Die 29-jährige Mitfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Ein Atemalkoholvortest bestätigte die absolute Fahruntüchtigkeit des Opel-Lenkers. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am Golf etwa in Höhe von 1.500 Euro und am BMW ein Schaden von geschätzten 20.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand wird mit rund 2.500 Euro beziffert.

Der Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.



Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise auch selbst gefährdet oder geschädigt wurden, sich beim Verkehrsdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.



Sabine Maag, Pressestelle