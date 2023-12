Nachdem es zu mehreren Vorfällen durch entwichene Hunde in Pforzheim-Buckenberg kam, sucht die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Pforzheim nach eventuellen weiteren Geschädigten.

Pforzheim (ots) - Nach bisherigen Kenntnisstand waren am Donnerstag gegen 15:00 Uhr vier Hunde aus einem umzäunten Grundstück in der Römerstraße entwichen und streiften hiernach umher. Auf einem Grundstück in der Elsterstraße liefen sie zu einer Stelle, an der sich mehrere Meerschweinchen befanden. Ein Großteil der Meerschweinchen starb bislang noch aus unbekannten Gründen. Im weiteren Verlauf gingen die Hunde einen Jugendlichen an, indem ein Hund ihm in den rechten Unterarm biss. Er erlitt eine leichte Quetschung. Die vier Hunde verließen daraufhin über das Nachbargrundstück den Garten. Anschließend gingen sie einen weiteren Jugendlichen an, wobei dieser sich in eine Garage flüchten konnte. Er wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, allerdings wurde seine Jacke beschädigt.

Auch eine Frau, die von den Hunden ebenfalls attackiert wurde, blieb unverletzt.

Die Hunde konnten schlussendlich durch die hinzugeeilten Beamten der Polizeihundeführerstaffel zusammengetrieben und teilweise auch unter Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden, bis der Hundebesitzer an der Örtlichkeit eintraf und sich diesen annahm.

Den Hundehalter erwartet nun eine Strafanzeige. Ausserdem wird die zuständige Stelle der Stadt Pforzheim informiert.



Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 07231/12581 311 bei der Polizeihundeführerstaffel zu melden.



Banu Kalay, Pressestelle