Alkoholisiert und unter anderem ohne gültige Fahrerlaubnis sind in der Nacht von Freitag auf Samstag im Pforzheimer Stadtteil Eutingen zwei Männer unterwegs gewesen.

Pforzheim (ots) - Durch Zeugen wurden der Polizei am Freitag gegen Mitternacht zwei offensichtlich alkoholisierte Männer in der Straße "Im Busch" gemeldet, die dabei gewesen sein in ein Auto einzusteigen und wegzufahren.

Einer eilig anfahrenden Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord gelang es, den Fahrer des Peugeots auf dem Tankstellengelände fahrend anzutreffen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 31-jährigen Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,4 Promille.

Weiter wurde festgestellt, dass der stark alkoholisierte Beifahrer kurz zuvor selbst mit einem Auto an die Örtlichkeit fuhr. Die Überprüfung des 23-Jährigen ergab eine Alkoholkonzentration von etwa 3,5 Promille. Beide Männer mussten in der Folge eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Peugeot-Fahrers behielten die Polizisten ein.

Einen Führerschein des 23-Jährigen konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Beide erwarten nun mehrere Strafanzeigen.



Banu Kalay, Pressestelle