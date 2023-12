Zu einem Pkw-Brand ist es am späten Donnerstagvormittag auf der Bundesautobahn 8 gekommen.

Pforzheim (ots) - Ein 44-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 11.00 Uhr die Autobahn 8 von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost geriet der Audi, aus derzeit nicht näher bekannten Gründen, in Brand. Der 44-Jährige konnte das Fahrzeug abstellen und sich selbstständig befreien.



Die Lösch- und Reinigungsarbeiten dauerten, aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe, mehrere Stunden an. Für diese Zeit wurde die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt.



Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.



Christian Schulze, Pressestelle