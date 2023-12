Am Montagabend sind auf der Bundesstraße 10 zwei Pkw kollidiert, infolgedessen ein 32-Jähriger mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Pforzheim (ots) - Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Audi, gegen 21:10 Uhr, die Bundesstraße 10 stadteinwärts. Zeitgleich zeigte die Lichtzeichenanlage Grünlicht und ein 32 Jahre alter VW-Fahrer bog nach links auf die Eutinger Straße ab. Offenbar hatte der 25-Jährige sein Rotlicht missachtet, so dass die Fahrzeuge zusammenstießen und der VW gegen den Ampelmast geschleudert wurde. Durch umherfliegende Teile wurden in der Folge drei weitere Pkw beschädigt. Die Ampel war im Anschluss nicht mehr funktionsfähig. Der Schaden am Audi wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, der Schaden am VW auf 15.000 Euro. Die Stadt Pforzheim verzeichnet einen Schaden von etwa 4.000 Euro am defekten Ampelmast. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.



