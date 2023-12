Drei Männer sind am Dienstagmorgen mit ihrem Daimler-Benz von der Straße abgekommen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Pforzheim (ots) - Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 07:00 Uhr ein 33-Jähriger Mann mit einem Sprinter die Welschenäckerstraße in Fahrtrichtung Kieselbronner Straße. Auf Höhe zur Einmündung am Windhof geriet er mit seinem Fahrzeug offenbar aufgrund von Eisglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Im Anschluss prallte er gegen eine Steinmauer. Hierdurch wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße geschleudert, wo es letztlich stehen blieb.

Der Lenker des Transportes und sein Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden schwer verletzt.

Ein weiterer Mitfahrer trug leichte Verletzungen davon. Alle drei Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach dem Unfall musste die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.



Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.



Banu Kalay, Pressestelle