Am Montagmittag hat sich in der Oststadt ein Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Autofahrer und einem Kind ereignet.

Pforzheim (ots) - Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 81-Jährige mit seinem Auto gegen 13:30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Erbprinzenstraße heraus und wollte rechts in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er offenbar das auf dem Gehweg befindliche Kleinkind und touchierte es mit seinem Fahrzeug. Das Kind, welches sich zu dem Zeitpunkt auf einem Spielzeugroller befand, kam zu Fall und zog sich durch den Sturz Verletzungen zu.

Für weitere Behandlungen wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



