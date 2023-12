Am Sonntag, dem 31.12.2023, um 02:38 Uhr wird durch mehrere Anwohner im Bereich der Heimersheimer Straße in Albig Brandgeruch wahrgenommen, weshalb die Feuerwehr und die Polizei informiert werden. Durch einen 22-jährigen Zeugen, sowie eine 21-jährige Zeugin, kann kurze Zeit später ein brennender Kleidercontainer im Bereich der Heimersheimer Straße 4 festgestellt werden. Durch die hinzugezogene Feuerwehr, kann der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In Folge des Brandes wird der Kleidercontainer stark beschädigt. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich des besagten Kleidercontainers gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

