Am Mittwoch, 20.12.2023, kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Armsheim, Mainzer Weg.

Armsheim (ots) - Unbekannte Täter gelangen zwischen 7.30 und 13.00 Uhr über das offene Tor auf das Grundstück und wirkten gewaltsam auf die Haustür, die Terrassentür und eine Kellertür ein. Die Türen hielten dem Angriff stand. Die unbekannten Täter entkamen unerkannt und ohne Beute.

Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen unter 06731/9110.