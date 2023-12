Am Donnerstag, 21.12.2023, 07.50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gau-Odernheim, Bahnhofstraße Ecke Albiger Straße.

Gau-Odernheim (ots) - Ein 14-Jähriger aus Gau-Odernheim befuhr auf dem Fahrrad die Albiger Straße in Richtung Mainzer Straße. Eine 34-Jährige aus Framersheim befuhr im PKW die Bahnhofstraße in Richtung Biebelnheim.

Beim Einfahren in der Kreisverkehr missachtete die Framersheimerin die Vorfahrt des Fahrradfahrers und die Fahrzeuge kollidierten. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Eine sofortige Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. An PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Nach Aussage mehrerer Unfallzeugen sei der Gau-Odernheimer mit hoher Geschwindigkeit und ohne Beleuchtung gefahren.