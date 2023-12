Am frühen Abend des 09.12.2023, ereignete sich auf der L 408 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Biebelnheim ein Verkehrsunfall, bei dem alle Beteiligten Verletzungen unterschiedlicher Schwere davontrugen.

Biebelnheim (ots) - Ein 74-jähriger Autofahrer, der in seinem PKW zusammen mit einer Beifahrerin und einem weiteren Mitfahrer unterwegs war, fuhr von der Autobahn A 63 aus Richtung Mainz kommend ab und beabsichtigte dann auf die L 408 nach links in Fahrtrichtung Biebelnheim aufzufahren.



Dabei übersah der Framersheimer wohl die vorfahrtsberechtige 24- jährige Flonheimerin, die mit ihrem PKW in Richtung Flonheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.



Eine Fahrzeuginsassin musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden und auch die Verletzungen der übrigen Beteiligten wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt.



An der umfangreichen Unfallaufnahme war auch ein Gutachter beteiligt.