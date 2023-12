Am 09.12.2023 um 01:55 Uhr wird eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich Rossmarkt in Alzey gemeldet.

Alzey (ots) - Demnach haben mehrere Personen im Alter von 17 Jahren am Rossmarkt einen Geburtstag gefeiert. Während der Feierlichkeiten seien zwei männliche Personen im Alter von 21 und 22 Jahren dazugestoßen und begannen, die Jugendlichen verbal zu provozieren. Nachdem diese die beiden 20 und 21-jährigen auf ihre Verhalten ansprachen, eskaliert die Situation, woraufhin es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Personengruppe kommt.

Im Rahmen der Auseinandersetzung werden 5 Personen leicht verletzt. Zwei Personen müssen , zwecks Untersuchung, in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.



Durch die eingesetzten Beamten kann die Situation vor Ort schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.