Am 30.10.2023 gegen 10:30 Uhr werden Polizeikräfte der Polizeiinspektion Bingen im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt in der Schultheiß-Kollei-Straße in Bingen auf einen silbernen BMW aufmerksam.

Bingen (ots) - Fahrer und Fahrzeug werden einer zunächst anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kann festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um einen 45-jährigen Binger handelt, welcher bereits im Sommer mehrfach wegen Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss auffällig geworden war.

Bei weiterer Überprüfung konnte eine erneute Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Dies konnte mittels Urintest bestätigt werden.

Ebenfalls wird bei weiterer Überprüfung bekannt, dass dem 45-Jährigen auf Grund der vorangegangenen Taten bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Bei dem 45-jährigen Binger werden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie weitere Folgemaßnahmen gegen diesen bei hiesiger Dienststelle durchgeführt.

Gegen den 45-Jährigen werden nun Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen § 24aStVG eingeleitet.