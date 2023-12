Am 03.12.2023 wird durch Beamte der PI Bingen gegen 16:15 Uhr im Rahmen der Streifentätigkeit ein Kleinkraftrad besetzt mit einer männlichen Person in der Mainzer Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bingen (ots) - Der Fahrer zeigte hierbei deutliche Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln und gab schließlich den zeitnahen Konsum von Ecstasy zu. Der durchgeführte Drogenschnelltest bestätigte den Konsum, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Fahrer muss sich nun im Rahmen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten, weiterhin wird ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.