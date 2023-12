Am Samstag, den 23.12.2023 ereignete sich gegen 17:45 Uhr im Kreisel L242 / Am Kieselberg in Gensingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs.

Gensingen (ots) - Der erste PKW befuhr demnach den Kreisel und wurde durch einen zweiten, bislang unbekannten, PKW ohne eingeschaltete Beleuchtung im Kreisverkehr rechts überholt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die Überholte nach links aus und fuhr gegen ein Verkehrsschild.

An dem Verkehrsschild sowie dem PKW entstand Sachschaden.

Der Überholende entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsmanöver sowie dem unbeleuchteten PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.