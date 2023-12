Im Zeitraum zwischen dem 15.12.2023, 18:30 Uhr und dem 16.12.2023, 07:25 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Imbisswagen beim Real in Ingelheim

Ingelheim (ots) - Durch die/den bislang unbekannten Täter wurde das Schloss des Imbisswagens aufgebrochen und sich so Zutritt zum selbigen verschafft.

Im Imbisswagen selbst wurde nichts entwendet, da der Besitzer die Tageseinnahmen bereits mitgenommen hatte. Am Schloss des Imbisswagens entstand durch den Aufbruch Sachschaden.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.