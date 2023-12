Am Freitag, dem 01.12.2023 zwischen 14:30 - 14:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

Ingelheim (ots) - Der beschädigte PKW, ein blauer Renault Kangoo, wurde am Freitag gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bauzentrum Struth in Ingelheim für die Dauer von 15 Minuten abgestellt. In diesem Zeitraum wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt.



Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 / 65510 oder der E - Mail Adresse piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.