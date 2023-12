Die Inhaberin eines Blumenladens in der Mainzer Straße in Ingelheim erschien am Freitag Nachmittag auf der Ingelheimer Polizeidienststelle, um einen versuchten Überfall anzuzeigen, welcher sich bereits vormittags ereignete.

Ingelheim (ots) - Demnach betrat ein mit Schal und Mütze vermummter, jugendlich wirkender, männlicher Täter gegen 11:00 Uhr das Geschäft. Der Täter bedrohte die Inhaberin mit einem Schraubenzieher und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Inhaberin hielt ihm daraufhin eine Sprühflasche entgegen und forderte ihn auf zu verschwinden. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft und flüchtete mit einem E-Scooter.



Täterbeschreibung:



- 175-180cm groß

- ca. 15-16 Jahre alt

- dunkle Augen

- heller Hautteint

- schwarze Jeans, schwarze Winterjacke

- schwarze Mütze der Marke "Wellensteyn"



Im Geschäft befand sich eine bislang unbekannte Zeugin, welche gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden.



Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.