Gleich in zwei Fällen kam es am gestrigen Abend zu Fahrten unter Alkoholeinfluss im Dienstbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Göllheim, Kirchheimbolanden (ots) - In Göllheim wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden am frühen Abend das Kraftfahrzeug einer 47-jährigen Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 47-jährigen wahr. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,41 Promille.



Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in Kirchheimbolanden konnten durch die Beamten ebenfalls deutliche Anzeichen festgestellt werden, welche auf den Einfluss von Alkohol hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest, bei dem nach eigenen Angaben von einer Weihnachtsfeier kommenden 36-jährigen, bestätigte den Eindruck. Der Test ergab in diesem Fall ein Wert von 1,68 Promille.



Beiden Fahrzeugführern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, auch in der Vorweihnachtszeit insbesondere nach Feierlichkeiten, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen zurückzugreifen.