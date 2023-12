Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 12:10 Uhr wurde ein verdächtiger Mann an einer Tankstelle in Eisenberg (Pfalz) gemeldet.

Kirchheimbolanden (ots) - Der Mann habe mit seinem PKW das Tankstellengelände befahren und schien stark alkoholisiert aus seinem PKW ausgestiegen zu sein.

Er konnte einer Kontrolle unterzogen und im weiteren Verlauf der Sachverhaltsklärung konnte starker Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest belegte den Verdacht. Es wurde ein Wert von 2,51 Promille festgestellt.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.