Am Donnerstagnachmittag ging bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden die Mitteilung ein, dass zwischen Kindenheim und Biedesheim ein Baustellenfahrzeug unterwegs sei, das starke Schlangenlinien fahren würde.

Göllheim (ots) - Das Fahrzeug konnte letztendlich auf einem Parkplatz in Göllheim ohne Fahrer festgestellt werden. Der Verantwortlich, der in unmittelbarer Nähe wohnhaft ist, konnte schnell durch die Beamten ermittelt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW beschädigt hatte und sich in seine Wohnung begab, ohne den Schaden zu melden. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm bei der Polizei in Kirchheimbolanden eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.