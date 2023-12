Seit Sonntag, den 05.11.2023 wird die 17-jährige Sharon aus Eisenberg vermisst.

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Sie verließ an diesem Sonntag gegen 20:00 Uhr ihr Elternhaus in Eisenberg und kehrte dorthin nicht zurück. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.



Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Sharon nicht aufgefunden werden, sodass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



- ca. 165 cm groß,

- ca. 70 kg schwer,

- Blond gefärbte, schulterlange Haare, meist offen getragen,

brauner Haaransatz,

- getragene Kleidung unbekannt, Bekleidungsstil bisher: weite

Hose, enges Oberteil mit Ausschnitt, weiße Nike-Turnschuhe.

Gesuchte Hinweise



Wer hat Sharon seit dem 05.11.2023 gesehen?



Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Sharon geben?



Ergänzend zur bereits bestehenden Öffentlichkeitsfahndung (https://s.rlp.de/KKDZ7) finden Sie auf der Fahndungsseite der Polizei RLP ein Bild der Vermissten: https://s.rlp.de/5A8tj



Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter Tel.: 06241-852-0 oder per E-Mail kiworms.k1@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Pressestelle



Telefon: 06241 852-2040



www.polizei.rlp.de/pd.worms