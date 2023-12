Am Mittwoch, dem 13.12.2023, wurde in der Zeit von ca. 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr in zwei, in direkter Nachbarschaft gelegenen, Einfamilienhäuser in der Straße "An den Neuäckern" in Dannenfels eingebrochen.

Kirchheimbolanden / Dannenfels (ots) - Bei einem Haus konnte/n der/die Täter ein Fenster im Erdgeschoß aufhebeln und so ins Innere des Hauses gelangen. Dort wurde der Hund der geschädigten Bewohner in einem Zimmer eingesperrt.

Anschließend erbeuteten der/die Täter überwiegend Schmuck aus dem Anwesen.

Bei dem anderen Einfamilienhaus schlugen der/die Täter die Scheibe einer rückwärtig gelegenen Glasschiebetür ein. Aufgrund einer Sperre konnten der/die Täter trotzdem die Tür nicht aufschieben. Ein Eindringen in das Haus hat nicht stattgefunden.

Hinweise auf den/die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110.