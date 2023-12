In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Neustraße in 67304 Eisenberg (Pfalz) zu Sachbeschädigungen an insgesamt fünfzehn geparkten Fahrzeugen.

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Die betroffenen PKW wurden überwiegend an der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt.



Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen zur Tatzeit aufgefallen sind oder die Taten sogar beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.