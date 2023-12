Am Samstag, den 30.12.2023 kam es gegen 11:30 Uhr in der Dominikstraße (K5) zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei PKW.

Kirn (ots) - Ein 50-jähriger aus der VG Kirner-Land übersah mit seinem BMW beim Verlassen des REWE Parkplatzes einen von rechts kommenden und bevorrechtigen VW Golf. Der 53-jährige VW-Fahrer kam aus Richtung Dhauner Str. und wollte den besagten Parkplatz befahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim BMW-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Eine daraufhin durchgeführte Messung ergab einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sofort einbehalten und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 50-Jährige muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kirn, auch vor dem Hintergrund der bevorstehenden Feierlichkeiten, darauf hin, dass die Beteiligung an einem Verkehrsunfall mit Restalkohol ab 0,30 Promille die Einleitung eines Strafverfahrens und den Führerscheinentzug nach sich zieht.