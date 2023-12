Aus ungeklärter Ursache kam es, am 28.12.2023 gegen 22:05 Uhr, zu einem Brand einer Papiermülltonne in der Bädergasse in Oppenheim.

Oppenheim, Bädergasse (ots) - Die daraus resultierende, starke Rauchentwicklung breitete sich schnell zum angrenzenden Wohngebäude aus.



Eine Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Haus verbracht, die anderen Bewohner konnten selbstständig das Anwesen verlassen.

Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch die Rußentwicklung entstand ein geringer Sachschaden am Gebäude.

Die Mülltonne brannte komplett aus.

Eine Bewohnerin wurde auf Grund einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

Die Mainzer Straße musste für den Zeitraum der Löschmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.



Zwei Fahrzeuge parkten in der Bädergasse am Fahrbahnrand, ohne die erforderliche Restbreite einzuhalten, weshalb ein Durchkommen der Feuerwehrfahrzeuge nicht möglich war.