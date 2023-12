Am Donnerstag, den 07.12.23 kam es gegen 09:45 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwei beteiligter Fahrzeuge auf der L437 zwischen Uelversheim und der Einmündung zur K40, im dortigen Kurvenbereich.

L437 zwischen Uelversheim und K40 (ots) - Die 61 jährige Fahrerin eines VW Passat befuhr die L437 aus Guntersblum kommend in Fahrtrichtung Uelversheim.

Der 49 jährige GLS Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die L437 aus Uelversheim kommend in Fahrtrichtung Guntersblum. Die 61 jährige Pkw Fahrerin kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich der Kurve an der Einmündung L437/K40 ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 49 jährige GLS-Fahrer konnte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern, fuhr auf Grund des Aufpralls in einen Wingert und beschädigte hierbei Weinreben.

Der Pkw kam auf der Straße zum Stehen. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrscht Glatteis und Nebel.

Die Pkw Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer, der Sprinter Fahrer leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit (Totalschaden)und mussten abgeschleppt werden.

Die L437 war in der Zeit von 10 Uhr - 16:45 Uhr zwischen Uelversheim und der Einmündung zur K40 vollgesperrt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachten zwecks Beweissicherung und Klärung des Unfallhergangs angeordnet.