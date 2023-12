Am heutigen Mittwoch, 13.12.23 wurde der Polizei Koblenz gegen 11:50 Uhr ein Brand in der Backesgasse in Koblenz - Moselweiß gemeldet. Derzeit befinden sich sowohl Einsatzkräfte der Feuerwehr als auch mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei vor Ort.

Koblenz (ots) - Die Löscharbeiten sind noch im Gange, von Nachfragen bitten wir abzusehen, es wird nachberichtet.