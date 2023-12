Im Zeitraum vom 09.12 bis 10.12. kam es vermutlich in den frühen Morgenstunden zu mehreren Komplettentwendungen von Zigarettenautomaten, die offensichtlich mit brachialer Gewalt von den jeweiligen Hauswänden gerissen wurden.

Koblenz (ots) - Sowohl in der Teichstraße in Koblenz-Güls als auch in der Grabenstraße in Koblenz- Rübenach dürften die Diebstähle mit außergewöhnlicher Lärmentwicklung verbunden gewesen sein.



Die Polizei Koblenz richtet sich mit der Frage an die Bevölkerung, ob in dem o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen gemacht worden sind.



Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Nummer 0261/ 103-2911 oder jede andere Dienststelle entgegen.